Стало известно о долгах семьи назвавшейся матерью детей Дурова россиянки

Shot: за семьей назвавшейся матерью детей Дурова россиянки числятся долги

За семьей назвавшейся матерью детей основателя Telegram Павла Дурова россиянки Ирины Болгар числятся крупные долги. Об этом стало известно Shot.

По данным канала, у родителей Болгар годами копились долги за коммунальные услуги — на сегодняшний день они превысили 160 тысяч рублей.

Кроме того Shot выяснил, что члены семьи постоянно судились друг с другом из-за недвижимости. В частности, на отце Болгар до сих пор висит долг в размере более полумиллиона рублей, хотя мужчины уже нет в живых. Эту сумму мать Ирины Болгар Наталья отсудила у уже бывшего мужа за их когда-то общую дачу в Ленобласти.

Канал утверждает, что Ирина Болгар судилась с родственниками за долю в трехкомнатной квартире на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, которую недавно выставили на продажу. Речь идет о доле, которая должна была достаться двухлетнему брату Болгар. Суд россиянке выиграть не удалось.

Ранее Болгар заявила о претензиях на часть Telegram. Она назвала компанию совместно нажитым имуществом. Кроме того, она подала иск на Дурова в суд Швейцарии, обвинив его в физическом насилии над сыном.