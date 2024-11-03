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12:26, 3 ноября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о долгах семьи назвавшейся матерью детей Дурова россиянки

Shot: за семьей назвавшейся матерью детей Дурова россиянки числятся долги
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Ирина Болгар

Ирина Болгар. Фото: @missbolgar

За семьей назвавшейся матерью детей основателя Telegram Павла Дурова россиянки Ирины Болгар числятся крупные долги. Об этом стало известно Shot.

По данным канала, у родителей Болгар годами копились долги за коммунальные услуги — на сегодняшний день они превысили 160 тысяч рублей.

Кроме того Shot выяснил, что члены семьи постоянно судились друг с другом из-за недвижимости. В частности, на отце Болгар до сих пор висит долг в размере более полумиллиона рублей, хотя мужчины уже нет в живых. Эту сумму мать Ирины Болгар Наталья отсудила у уже бывшего мужа за их когда-то общую дачу в Ленобласти.

Канал утверждает, что Ирина Болгар судилась с родственниками за долю в трехкомнатной квартире на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, которую недавно выставили на продажу. Речь идет о доле, которая должна была достаться двухлетнему брату Болгар. Суд россиянке выиграть не удалось.

Ранее Болгар заявила о претензиях на часть Telegram. Она назвала компанию совместно нажитым имуществом. Кроме того, она подала иск на Дурова в суд Швейцарии, обвинив его в физическом насилии над сыном.

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