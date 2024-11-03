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06:04, 3 ноября 2024Путешествия

В ЕС рассказали о «троянском коне» Еврокомиссии для путешественников

В ЕП назвали троянским конем Еврокомиссии новое приложение для путешественников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tom Little / Reuters

Члены Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон и Мэри Хан рассказали, что новое приложение для путешественников по Евросоюзу (ЕС) является «троянским конем» Еврокомиссии (ЕК). Об этом говорится в обращении евродепутатов к ЕК. С текстом их письма ознакомилась «Лента.ру».

В своем обращении под заголовком «Угрозы защите данных и суверенитету из-за слежки с помощью "Цифрового туристического приложения ЕС", троянского коня Еврокомиссии» они пишут о серьезных опасениях в связи с планируемым запуском приложения.

«Во-первых, планируемое хранение конфиденциальной информации на мобильных устройствах и в центре администрирования через приложение может привести к утечке данных, особенно в свете уже имевших место кибератак. Во-вторых, давление со стороны государства или недостатки в работе организации могут в будущем заставить граждан пользоваться приложением, даже если формально это считается добровольным. В-третьих, централизованное управление этими цифровыми идентификаторами может подорвать национальный суверенитет в важных областях безопасности», — объяснили члены ЕП.

В связи с этим они спрашивают о мерах защиты, которые ЕК планирует предпринять в связи с запуском этого приложения. «Как Комиссия будет гарантировать полную защиту персональных данных от неправомерного использования или взлома? Как будет обеспечено, чтобы якобы добровольное использование цифровых проездных документов не стало де-факто обязательным в долгосрочной перспективе?» — спросили они.

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Ранее телевизоры популярных корейских брендов Samsung и LG поймали на слежке за пользователями. Выяснилось, что модели телевизоров могут делать скриншоты экранов, когда потребители подключают их к своим компьютерам и консолям. Производители популярных в том числе в России устройств используют эти данные для настройки отображения релевантной рекламы.

Эксперт Яш Векария из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) заявил, что пользователи даже не предполагают, что все их действия записываются. Сообщается, что некоторые телевизоры Samsung делают снимки экрана каждые 500 миллисекунд, LG — 10 миллисекунд.

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