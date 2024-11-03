В Иране задержали работавшего на спонсируемое США СМИ мужчину

В Иране задержали работавшего на американское СМИ мужчину с двойным гражданством

В Иране задержали работавшего на спонсируемое США СМИ мужчину с двойным гражданством, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Уточняется, что Реза Вализаде является сотрудником издания на персидском языке «Радио Фарда» (выполняет функции иноагента, его работа в России признана нежелательной), которое курируется Агентством США по глобальным медиа (USAGM) и финансируется Вашингтоном.

В Госдепе США подтвердили агентству факт задержания Вализаде, отметив, что «работают со швейцарскими партнерами, которые служат покровителем США в Иране для сбора информации о ситуации».

Ранее в США задержали российских журналистов, приехавших для освещения президентских выборов в Штатах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США не уведомили российского посольство в Вашингтоне о проведенном задержании.