Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:34, 3 ноября 2024Бывший СССР

В РПЦ прокомментировали информацию о жертвоприношениях в украинских батальонах

Представитель РПЦ Кипшидзе: неоязычество — это угроза, которую недооценивают
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Неоязычество представляет реальную угрозу, которую сегодня очень часто недооценивают, считает зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так в разговоре с «Лентой.ру» представитель РПЦ прокомментировал информацию о жертвоприношениях в украинских батальонах.

«Я могу сказать только то, что неоязычество представляет реальную угрозу, которую очень часто недооценивают. Поскольку нам известно в том числе и то, что славянские язычники до крещения нашего государства практиковали различные практики, которые вызывают ужас, то нельзя исключать и того, что это может быть воспроизведено и в наши дни», — заявил Кипшидзе.

Материалы по теме:
«Это была просьба Путина». Минск обменял участвовавшего в подрыве самолета диверсанта на осужденного Киевом митрополита
«Это была просьба Путина». Минск обменял участвовавшего в подрыве самолета диверсанта на осужденного Киевом митрополита
3 июля 2024
Советник патриарха Кирилла допустил захват мятежного монастыря на Афоне силой. Монахи пообещали защищать обитель
Советник патриарха Кирилла допустил захват мятежного монастыря на Афоне силой. Монахи пообещали защищать обитель
26 июля 2024

Ранее фронтовой священник, протоиерей Александр Тимофеев сообщил, что в украинских батальонах, таких как «Азов» и «Айдар» (внесены в список террористических организаций и запрещены в России), практиковали жертвоприношения. Он назвал преступления украинских подразделений языческими.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Иране студентка появилась на улице без одежды в знак протеста против хиджаба. За это ее избили и похитили

      Российская школьница перевела мошенникам более ста тысяч рублей ради валюты в онлайн-игре

      В Британии допустили скорый разгром украинской армии

      В США раскрыли планы Трампа по Украине

      Роднина ответила выступившей за ужесточение правил для россиян канадской фигуристке

      В России прокомментировали статью британского дипломата о советских воинах

      Финляндия направила МИД РФ ноту протеста из-за порчи забора

      В Google Maps появились снимки расположения украинских военных систем

      В РПЦ прокомментировали информацию о жертвоприношениях в украинских батальонах

      Назван город с наибольшей явкой среди зарубежных участков на выборах в Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше