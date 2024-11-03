В РПЦ прокомментировали информацию о жертвоприношениях в украинских батальонах

Представитель РПЦ Кипшидзе: неоязычество — это угроза, которую недооценивают

Неоязычество представляет реальную угрозу, которую сегодня очень часто недооценивают, считает зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так в разговоре с «Лентой.ру» представитель РПЦ прокомментировал информацию о жертвоприношениях в украинских батальонах.

«Я могу сказать только то, что неоязычество представляет реальную угрозу, которую очень часто недооценивают. Поскольку нам известно в том числе и то, что славянские язычники до крещения нашего государства практиковали различные практики, которые вызывают ужас, то нельзя исключать и того, что это может быть воспроизведено и в наши дни», — заявил Кипшидзе.

Ранее фронтовой священник, протоиерей Александр Тимофеев сообщил, что в украинских батальонах, таких как «Азов» и «Айдар» (внесены в список террористических организаций и запрещены в России), практиковали жертвоприношения. Он назвал преступления украинских подразделений языческими.