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10:05, 26 июля 2024Мир

Советник патриарха Кирилла допустил захват мятежного монастыря на Афоне силой. Монахи пообещали защищать обитель

Советник патриарха Кирилла допустил захват мятежного монастыря на Афоне силой

Фото: Cortyn / Shutterstock / Fotodom

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов в беседе с РИА Новости допустил захват мятежного монастыря Эсфигмена на священной горе Афон силой. Он указал, что Патриарх Константинопольский Варфоломей не остановится перед тем, чтобы использовать свои связи в американском госдепе для воздействия на власти Греции.

Должна же быть на деле проявлена благодарность госдепа за выполнение поставленных задач на Украине и в других местах

Николай Балашовпротоиерей

Священник подчеркнул, что для Варфоломея «решение споров путем насилия стало в порядке вещей».

Эсфигмен уже пытались «зачистить», это привело к жертвам

На данный момент, по словам специалиста по церковным отношениям, богослова Александроса Стефанопулоса, на Афон были введены полицейские силы с целью выселить «старое братство» из «мятежного» монастыря. Игумен Эсфигмена Мефодий (Папаламбракопуло), в свою очередь, призвал не допустить захвата монастыря правоохранителями, заявив, что монахи будут защищать обитель.

Николай Балашов

Николай Балашов

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Как напомнил протоиерей Балашов, монастырь уже пытались «зачистить» 21 год назад.

Тогда храм взяли в кольцо блокады, из-за чего не удалось избежать жертв среди священнослужителей. Пережить произошедшее не смог 25-летний монах, попытавшийся в обход полицейских засад вернуть в обитель оставшийся вне монастыря трактор. Этот случай заставил греческие власти снять осаду, так как они побоялись народного гнева.

Приготовления к штурму с тех пор предпринимались не однажды, но до боевых действий дело так и не доходило. Посмотрим, что будет на сей раз

Николай Балашовпротоиерей

Патриарха Константинопольского уличили в действиях в пользу США после участия в саммите мира

После того как патриарх Варфоломей принял участие в саммите мира по Украине, прошедшем в Швейцарии в середине июня, религиовед Роман Лункин уличил его в действиях в интересах США. Известно, что священнослужитель поддержал позицию Украины в коммюнике, что, по мнению религиоведа, было сделано ради увеличения численности Константинопольского патриархата.

Фото: Denis Balibouse / Pool / Reuters

«С этой целью патриарх Варфоломей посещает различные международные площадки, не только межцерковные. До Швейцарии, скажем, он успел побывать на G7», — указал Лункин, добавив, что роль инструмента американской политики патриарх играет с 2018 года, во время всего украинского раскола.

Как указал Балашов, Константинопольский патриарх ни разу не обратил внимания на многочисленные акты насилия против верующих и духовенства канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны раскольников и не осудил это: «Ни разу не выразил ни малейшего сочувствия арестованным и преследуемым иерархам, клирикам и мирянам Украинской православной церкви. Да даже и в отношении подведомственного ему Афона пальцем не пошевелил».

Фото: Cortyn / Shutterstock / Fotodom

Известно, что гора Афон является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греции. Согласно юрисдикции, священная гора относится к Константинопольскому патриархату, но также имеет административную независимость от него и внутреннюю самостоятельность.

В марте 2022 года патриарх Варфоломей заявил, что Эсфигмен необходимо освободить от «захвативших его нецерковных, не святогорских поселенцев». Кроме того, уже много лет идет спор за обитель между «старым братством» и «новых братством», которое было создано в 2005 году. Как сообщали СМИ, из монастыря особенно хотят изгнать русских монахов. Против них греческие журналисты развернули информационную войну, регулярно неся в свет информацию о том, что Афон якобы стал «гнездом русских агентов».

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      Анастасия Алимпиева
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