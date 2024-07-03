«Это была просьба Путина». Минск обменял участвовавшего в подрыве самолета диверсанта на осужденного Киевом митрополита

Лукашенко: Белоруссия обменяла диверсанта Швеца на митрополита Ионафана

Минск обменял Николая Швеца, диверсанта, участвовавшего в подрыве российского военного самолета на военном аэродроме Мачулищи. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам политика, он узнал о ситуации, когда на пропажу заключенного обратила внимание эмигрировавшая из страны оппозиция.

Помните. В течение двух дней, проведя операцию, мы «нейтрализовали» его и его сообщников. «Пропал». Естественно, они его нашли в Украине: «Ах, обменяли! Как так обменяли?» Так вы радуйтесь, что ваш человек сегодня в Украине. Я не знаю, свободен, не свободен… Наверное, свободен. Родители его, диверсанта, встретили Александр Лукашенко президент Белоруссии

Он назвал подобный обмен правильным, поскольку диверсант мог быть осужден на 10-15 лет, «сидел бы тут нашу картошку с салом ел».

Диверсанта обменяли на священника по просьбе Путина

Глава государства уточнил, что Швеца обменяли на митрополита Ионафана, обмен был организован по просьбе президента России Владимира Путина. Обмен военнослужащими между Москвой и Киевом произошел недавно.

Никакие священнослужители в этом не участвовали. Это была просьба президента России Владимира Путина: если есть возможность, помочь освободить известного священнослужителя Ионафана Александр Лукашенко президент Белоруссии

Белорусский лидер также рассказал, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой после обращения украинской стороны.

Я Путину говорю: «Что будем делать? Ваше решение?» Поэтому мы этого человека отдали на Украину, они нам отдали священника Александр Лукашенко президент Белоруссии

Политик добавил, что попросил Киев передать в Белоруссию тяжелораненых российских военнопленных. Троих россиян белорусская сторона приняла в районе Бреста и передала России в районе Гомеля.

22 июня сообщалось, что Патриарх Кирилл при помощи ходатайства добился свободы для осужденного на Украине митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких, Украинская православная церковь), ранее осужденного на пять лет. Отмечалось, что священнослужитель нуждается в лечении.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения митрополиту канонической УПЦ в Винницкой области в разжигании религиозной розни и оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. За месяц до этого у священнослужителя проходили обыски. Тогда Ионафан отрицал свою вину.

Что известно о задержании диверсанта?

7 марта 2023 года Лукашенко рассказал о задержании причастного к диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи.

Он уточнил, что мужчина, являясь IT-специалистом, был завербован Службой безопасности Украины в 2014 году. По его словам, задержанный имеет российский и украинский паспорта. Политик подчеркнул, что операцию по уничтожению российского самолета разрабатывали в Киеве совместно с Центральным разведывательным управлением США.

Однако официальный представитель МИД Украины Олег Николенко отверг обвинения в причастности украинских спецслужб к атаке. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что диверсию совершили «местные партизаны».

Замминистра внутренних дел, начальник криминальной милиции Белоруссии Геннадий Казакевич рассказал подробности задержания Николая Швеца. В первую очередь, был блокирован район совершения преступления: аэропорт и близлежащий населенный пункт.

Командир специального отряда быстрого реагирования МВД Белоруссии Александр Быков добавил, что позже было установлено место, с которого подозреваемый, вероятно, запускал дроны.

Помимо этого, белорусские правоохранители установили, как Швец попал на территорию Белоруссии, с кем контактировал, где останавливался и на каких автомобилях перемещался.

