Константин Эрнст сравнил основателя Apple Стива Джобса с Гитлером

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером. Он раскритиковал покойного американского предпринимателя за создание айфона, из-за которого, по мнению Эрнста, люди перестали поддерживать живое общение даже со своими родителями.

Я считаю, что айфон — чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила мир человеческих связей. Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами. Общение со своими друзьями вы тоже низводите до звонков, а потом и смс, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно. Поэтому, в принципе, для меня, например, лично Стивен Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер Константин Эрнст Генеральный директор Первого канала

Такое заявление гендиректор федерального канала сделал на международном симпозиуме «Создавая будущее».

Эрнст призвал Госдуму не запрещать дипфейки

При этом, выступая на сессии «Будущее технологий», Эрнст призвал депутатов Госдумы РФ не запрещать использование дипфейков в России. По его мнению, это может навредить развитию технологий, передает ТАСС. В своей речи он упомянул американский штат Калифорния, где дипфейки законодательно запрещены.

«Эффекты такого законотворчества, что в Калифорнии, что в России, будут абсолютно предсказуемы. Можно законодательно запретить плохую погоду, например, употребление спиртного уже запрещали, или ругаться матом. Все это имеет в лучшем случае нулевой эффект. Но развитию технологий это, несомненно, навредит. И сделает нас на мировом рынке неконкурентоспособными», — высказался Эрнст.

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Гендиректор Первого канала указал, что в России уже есть закон о фейках, который «нормально работает». По его словам, дипфейк не отличается в этом смысле от фейка в принципе.

Напомним, в октябре Константин Эрнст вошел в состав Совета по культуре и искусству. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Эксперты допустили вероятность запрета продажи техники Apple в России

В июле прошлого года использовать устройства Apple в служебных целях запретили несколько российских министерств и ведомств. В их числе — Минтранс, Минпромторг, Минпросвещения, а также «Ростех» и таможенные органы. Кроме того, отказаться от техники Apple решили в Минцифры.

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Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко, комментируя нововведение в беседе с «Лентой.ру» заявил, что запрета использовать технику Apple в повседневной жизни в России быть не может.

«Говорить о полном запрете можно будет только тогда, когда мы что-то предложим нашим пользователям как минимум соответствующего качества. Пока мы не выпустили ни одного смартфона, который бы мог каким-то образом заменить Apple. Выпустим — будем разговаривать [о запрете]», — высказался депутат.

Тем не менее, как выяснили журналисты «Коммерсанта», в России могут запретить официальную реализацию смартфонов от Apple. К такому выводу пришли IT-специалисты, опрошенные «Ъ FM». Всему виной поправки в закон «О защите прав потребителей», которые 24 июня этого года внесли в Госдуму. Согласно документу, невозможной станет реализация смартфонов без отечественного магазина приложений RuStore.