Экс-замглавы МИД Молдавии предрек большие проблемы и позор президенту Майе Санду

Экс-замглавы МИД Молдавии Осталеп предрек большие проблемы и позор Майе Санду

Бывший заместитель главы МИД Молдавии Валерий Осталеп предрек большие проблемы и позор президенту страны Майе Санду и ее правящей Партии действия и солидарности после выборов и еврореферендума. Его слова передает ТАСС.

«Санду и ее партия понимают, что лучшее, что у них было, осталось позади. Дальше уже только позор, отвращение, тупая возня и проблемы. Комедия закончилась, начинается драма», — заявил экс-замглавы МИД Молдавии, комментируя объявленные ЦИК итоги голосования.

Политик назвал трюкачеством и использованием административного ресурса публикацию поздравлений в адрес Санду, с которыми поспешили Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и другие европейские лидеры. «Если бы в свое время бывший президент и лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон использовал точно такие же трюки, чтоб удержаться у власти, через несколько секунд ООН, ЕС и НАТО объявили бы чрезвычайное положение в космосе», — высказался Осталеп.

4 ноября стало известно, что по итогам подсчета 99,7 процента протоколов второго тура Санду лидирует с 55,36 процента голосов. При этом ее соперник Александр Стояногло, набравший 44,64 процента голосов во втором туре, победил на выборах внутри Молдавии, тогда как Санду одержала верх благодаря голосам избирателей на зарубежных участках.

Ранее стало известно, что в Молдавии сотрудники полиции и независимые наблюдатели привели разные данные по зафиксированным в ходе второго тура выборов президента нарушениям. Так, Генеральный инспекторат полиции зарегистрировал около 200 нарушений, в то время как общественная организация Promo-LEX — более тысячи.