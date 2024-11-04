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12:43, 4 ноября 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала противопоказания для употребления протеина

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: LyfeFuel / Unsplash

Фитнес-тренер Евгения Абдуллаева назвала противопоказания для употребления протеина. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Прежде всего эксперт упомянула аллергические реакции на вкусовые добавки и индивидуальную непереносимость отдельных ингредиентов. Она также отметила, что протеин нельзя пить при болезни почек, низком артериальном давлении и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

«Я бы не рекомендовала его тем, кто не понимает, как изначально выстроить себе программу питания и тренировок, и считает, что только при приеме протеина начнется процесс роста мышечной массы и активное сжигание жира», — заявила Абдуллаева.

Ранее фитнес-тренер Антон Попов раскрыл секрет тренировок американского актера Арнольда Шварценеггера по наращиванию мышц. Занятие состоит из двух упражнений и десятиминутной прогулки. Отмечается, что первое упражнение — это приседания, а второе — отжимания.

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