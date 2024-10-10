Раскрыт секрет тренировок Шварценеггера по наращиванию мышц

Фитнес-тренер Антон Попов раскрыл секрет тренировок американского актера Арнольда Шварценеггера по наращиванию мышц. Об этом сообщает Men Today.

В материале утверждается, что тренировка, которую согласовал артист, состоит из двух упражнений и десятиминутной прогулки. Отмечается, что первое упражнение — это приседания, а второе — отжимания. Суть заключается в том, чтобы постепенно повышать нагрузки.

Для начала необходимо выполнить одно приседание и одно отжимание, затем, увеличивая количество повторений на одно, нужно продолжать круговую тренировку в течение 10 минут. Это поможет накачать мышцы груди, трицепс и квадрицепсы.

Ранее Шварценеггер раскрыл секрет своего идеального пресса. Он рассказал, что разработал систему упражнений на эту часть тела. Она состояла из планки, боковой планки, жима Паллофа, лодочки и медвежьего шага.