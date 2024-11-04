Мать Стаса Пьехи рассказала о его наркозависимости

Илона Броневицкая назвала Стаса Пьеху неизлечимым наркоманом

Мать российского певца Стаса Пьехи. артистка и телеведущая Илона Броневицкая рассказала, что ее сын является неизлечимым наркоманом. Об этом она заявила в эфире телеканала «Беларусь 1».

По ее словам, певец уже давно не употребляет запрещенные вещества, но остается наркоманом в длительной ремиссии. «Это заболевание, которое не лечится», — объяснила Броневицкая.

Она добавила, что наркотики меняют в человеке химические процессы, лишая организм способности самостоятельно вырабатывать вызывающие радость гормоны. «Поэтому, когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный, погружаются в депрессию», — сказала ведущая.

В октябре Стас Пьеха рассказал о последствиях перенесенного коронавируса. Артист поделился, что болезнь отразилась на его психологическом состоянии: исполнитель столкнулся с депрессией и был вынужден проходить амбулаторное лечение в группах.

Позднее артист признался, что иногда он переживает периоды душевного кризиса, когда все кажется «бессмысленным, бесполезным». «Было ощущение, что я на горку поднялся и иду по ровному. А сейчас как будто бы начал спускаться. И как будто бы дальше уже лучше не будет», — признался Пьеха.

В 2021 году Пьеха рассказал о борьбе с наркотической зависимостью. По его словам, пик болезни был в 2015-м. Тогда он заперся от всех в туалете на две недели с ноутбуком, употреблял там запрещенные вещества и смотрел порно. Артист также признался, что желание снова начать употреблять появлялось у него даже в счастливые моменты жизни. Такое явление он объяснил мышлением зависимого человека, который не может навсегда забыть о своем пристрастии.