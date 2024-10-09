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15:40, 9 октября 2024Культура

Стас Пьеха рассказал о последствиях коронавируса

Певец Стас Пьеха столкнулся с депрессией после коронавируса

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российский певец Стас Пьеха рассказал о последствиях перенесенного коронавируса. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Артист поделился, что болезнь отразилась на его психологическом состоянии: исполнитель столкнулся с депрессией. На данный момент он проходит амбулаторное лечение в группах.

В феврале Стас Пьеха отменил концерт в Орле из-за серьезных проблем со здоровьем. 12 февраля у артиста был запланирован концерт в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева, который пришлось перенести.

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      Варвара Кошечкина
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