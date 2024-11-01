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15:46, 1 ноября 2024Культура

Стас Пьеха объяснил решение остаться холостяком

Певец Стас Пьеха заявил, что не готов сожительствовать с кем-либо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Стас Пьеха

Стас Пьеха. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российский певец Стас Пьеха ответил на вопрос о том, почему он остается холостяком. Слова артиста приводит Пятый канал.

«Одиночество — это же не событие, это состояние души на самом деле. Я не хочу с кем-то сожительствовать на одной территории. Это точно абсолютно», — сказал исполнитель.

Артист также признался, что иногда он переживает периоды, «когда такая черная туча опускается, и все кажется бессмысленным, бесполезным». «Почему-то в 40 не было ощущения, что… Было ощущение, что я на горку поднялся и иду по ровному. А сейчас как будто бы начал спускаться. И как будто бы дальше уже лучше не будет», — поделился Пьеха.

Ранее Стас Пьеха рассказал о последствиях перенесенного коронавируса. Певец поделился, что болезнь отразилась на его психологическом состоянии: он столкнулся с депрессией.

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