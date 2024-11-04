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18:46, 4 ноября 2024Спорт

Назван способ добиться идеальной формы за три месяца

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ добиться идеальной формы за три месяца. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала делать выпады, приседания с выпрыгиванием, планку, боковую планку с подъемом ноги, берпи, а также приседания «пистолетик». Для выполнения последних необходимо встать ровно, поставив ноги на ширине плеч, а руки опустив вдоль туловища. Далее следует приседать на правой ноге, а левую вытягивать вперед, после чего нужно медленно встать и вернуться в исходное положение.

Ротач добавила, что тренироваться нужно примерно 45-90 минут. Кроме того, важно потреблять не менее 1,2 грамма белка на полкило веса тела в день.

Ранее фитнес-тренер Антон Попов раскрыл секрет тренировок американского актера Арнольда Шварценеггера по наращиванию мышц. Занятие состоит из двух упражнений и десятиминутной прогулки. Отмечается, что первое упражнение — это приседания, а второе — отжимания.

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