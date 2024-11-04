Орбан рассказал о готовности Брюсселя устроить госпереворот в Венгрии

Орбан: Брюссель планирует установить в Венгрии марионеточное правительство

Руководство Евросоюза хочет устроить госпереворот в Венгрии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет Euronews.

Политик подчеркнул, что представители Брюсселя хотят установить в Будапеште марионеточное правительство. Орбан призвал граждан сопротивляться навязываемым правилам. Конфликт между Будапештом и Брюсселем обострился после того, как Венгрия заняла пост председателя Евросовета.

Ранее Виктор Орбан сообщил, что Европейский союз отказался от предложенного Венгрией плана урегулирования конфликта на Украине. По его словам, одним из ключевых пунктов его плана было привлечение Китая к процессу мирных переговоров, а также создание условий для диалога между Москвой и Киевом.

Орбан ранее также рассказал о том, как усилил меры личной безопасности после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. По его мнению, покушения на политиков связаны с тем, что СМИ разжигают ненависть среди общественности. Как следствие, в отношении отдельных лиц происходит реальное физическое насилие.

Ранее издание Politico написало, что в Европейском союзе многие боятся кандидата в президенты США Дональда Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и руководителя администрации главы Еврокомиссии (ЕК) Бьорна Зайберта. Так, венгерский премьер, как пишет издание, является «кошмаром, который не дает лидерам ЕС спать по ночам».