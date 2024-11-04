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08:49, 4 ноября 2024Россия

Российские военные освободили восемь населенных пунктов за месяц

Группировка «Восток» за октябрь взяла под контроль восемь населенных пунктов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военные группировки «Восток» в зоне специальной военной операции освободили восемь населенных пунктов и 100 квадратных километров территорий на южнодонецком направлении за октябрь. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой генерал-лейтенант Роман Греков, передает ТАСС.

Он отметил, что российские военные на протяжении пяти месяцев ведет наступательные боевые действия. По словам Грекова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают, однако все еще оказывают сопротивление.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Вишневое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Село находится в нескольких километрах к западу от города Селидово, который был взят под контроль Российской армией в самом конце октября.

В начале октября Российская армия заняла Угледар, в котором до начала боевых действий жили около 15 тысяч человек. Бои за город продолжались более двух лет.

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