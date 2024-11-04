Российский вратарь клуба НХЛ рассказал о говорящем ему гадости Овечкине

Вратарь «Каролины» Кочетков рассказал о говорящем ему гадости Овечкине

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Петр Кочетков рассказал об общении с соотечественником из «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным во время матча. Об этом сообщает RMNB News.

По словам вратаря, форвард всегда говорит ему гадости, когда забрасывает шайбу. «Он забивает и кричит: "Я забил тебе! Я забил". Все русские так делают. Но это не проблема для меня», — заявил Кочетков.

«Вашингтон» сыграл с Каролиной ранее 4 ноября. Победу со счетом 4:2 одержала команда Кочеткова, а Овечкин отметился заброшенной шайбой.

Кочетков в нынешнем сезоне провел шесть матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В этих играх его команда одержала пять побед, а россиянин отразил 89,3 процента бросков.