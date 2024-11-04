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10:51, 4 ноября 2024Бывший СССР

Украина впервые ударила по военным КНДР в Курской области

«Страна»: Украина впервые ударила по корейским военным в Курской области
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украина впервые ударила по корейским военным в Курской области. Об этом заявил глава «Центра по борьбе с дезинформацией» при СНБО Андрей Коваленко, его слова приводит Telegram-канал «Страна».

«Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине», — поделился информацией он. При этом другие подробности удара по корейским военным Коваленко приводить не стал. Уточняется, что в России данный факт не подтверждали.

По словам военкора Александра Коца, количество и подготовка солдат армии Северной Кореи, которых, по сообщениям ряда СМИ, якобы могут отправить в Россию, удручают.

В конце октября президент Владимир Путин раскрыл детали договора о стратегическом партнерстве России с Северной Кореей, подчеркнув, что КНДР серьезно относится к договоренностям с РФ, и стороны находятся в контакте по реализации 4 статьи договора о стратегическом партнерстве, предполагающей оказание военной помощи.

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