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16:14, 22 октября 2024Россия

В России критически высказались о возможном участии северокорейских солдат в боях

Военкор Коц: что толку с 12 тысяч неопытных и не говорящих по-русски солдат КНДР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Количество и подготовка солдат армии Северной Кореи, которых, по сообщениям ряда СМИ, якобы могут отправить в Россию, удручают. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По словам журналиста, проблема не только в недостаточном количестве северокорейских солдат или их неопытности и незнании условий ведения современного боя, но и в том, что они не говорят по-русски. «Что толку с 12 тысяч необстрелянных, не говорящих по-русски, не знакомых с реалиями тактики современного боя [солдат из КНДР]», — критически высказался о возможной отправке бойцов из Северной Кореи в Россию военкор.

При этом Коц подчеркнул, что уже после получения опыта северокорейцы могут вернуться для участия в боях в «тех количествах, о которых противнику уже придется поволноваться всерьез». Журналист предположил, что местом боевого крещения иностранных военных может стать Курская область.

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«Это международно признанная территория Российской Федерации. И нас, мягко говоря, вообще не должно волновать, кто и что по этому поводу скажет», — заявил Коц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о противостоянии вооруженных сил республики не только российским, но и северокорейским военным. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на заявление Зеленского сообщил, что у альянса нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине.

ЖЗЛ
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