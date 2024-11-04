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10:25, 4 ноября 2024Интернет и СМИ

В США обозначили планы Трампа по решению конфликта на Украине. Какой ультиматум он поставит?

Hill: Трамп может закончить украинский конфликт ультиматумом Путину и Зеленскому
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, убеждены журналисты издания The Hill. Для этого он поставит ультиматум украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе России Владимиру Путину.

По мнению журналистов издания, в случае победы на выборах Трамп способен вынудить Зеленского согласиться на переговоры, используя в качестве рычага давления помощь со стороны США.

России он мог бы пригрозить прямо противоположным: расширением поддержки Украины со стороны США и жесткой экономической войной против России

The Hillгазета

Такие меры могут оказаться эффективными, поскольку положение сторон конфликта близко к «цугцвангу», когда любой ход ведет к ухудшению их позиций.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Политика Трампа может оказаться неприятной для Киева

Старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель считает, что политика Трампа в случае избрания может оказаться крайне неприятной для Киева. По его словам, кандидат в президенты хочет как можно скорее положить конец украинскому конфликту и намерен инициировать переговорный процесс.

«Все это, конечно, очень тревожит Украину. Украинцы прекрасно знают, что легкого выхода не существует и что украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения, которые будут необходимы, если победит Трамп», — заявил аналитик.

В свою очередь, профессор кафедры международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона Роберт Орттунг подчеркивает, Трамп отдает явное предпочтение России перед Украиной.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Противоположной точки зрения придерживается бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Он заявил, что Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России отвода войск в зоне специальной военной операции еще до вступления в должность.

Волкер считает, что бывший глава Белого дома «может позвонить Путину и потребовать отвода войск, например, до 20 января», когда по традиции проходит инаугурация нового президента Соединенных Штатов. По его словам, политик пойдет на такой шаг не сразу после выборов президента, которые должны пройти 5 ноября, а позже.

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Зеленский предостерег Трампа от попыток убедить Киев пойти на уступки

Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта на Украине, подчеркивал Зеленский.

Если Трамп в случае победы захочет завершить конфликт, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Президент Украины предрек возможное прекращение военной помощи Вашингтона Киеву в случае победы Трампа. По словам украинского лидера, на этот случай у республики есть «собственный внутренний план, как усилить себя».

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