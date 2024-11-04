Загитова рассказала о личной жизни

Фигуристка Алина Загитова заявила, что на данный момент свободна

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец рассказала о личной жизни.

Спортсменка заявила, что на данный момент свободна, хотя еще год назад состояла в отношениях. Отвечая на вопрос о том, встречалась ли она с известными людьми, 22-летняя Загитова заявила, что это возможно.

В прошлом году Загитова ответила на вопрос о личной жизни. Она призналась, что в этом вопросе у нее мало опыта, и сейчас она больше времени уделяет саморазвитию и тренировкам.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой в 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.