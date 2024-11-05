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12:47, 5 ноября 2024Из жизни

10-сантиметровый рог прославил 107-летнюю долгожительницу

В Китае на лбу 107-летней женщины вырос рог длиной 10 сантиметров
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: NYP

На голове долгожительницы из Китая вырос рог. Об этом сообщает New York Post.

107-летняя женщина по имени Чэнь прославилась в соцсети Douyin (китайский аналог TikTok) из-за необычной внешности. Ее лоб украшает коническое образование, сформированное из клеток эпителия. Длина нароста составляет примерно 10 сантиметров.

Первоначально рог был меньше и достиг таких размеров в течение нескольких лет. Чэнь утверждает, что его появление не вызывает у нее неприятных ощущений. Несмотря на возраст, она сохраняет крепкое здоровье, хороший аппетит и позитивный настрой. В Douyin шутят, что секрет долголетия Чэнь заключается именно в роге.

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Медики называют подобные наросты кожными рогами. Они представляют собой доброкачественные новообразования, которые способны стать злокачественными. Причина их появления не установлена.

Ранее сообщалось, что в Индии 77-летнему мужчине сделали операцию и извлекли из его брюшной полости 14-килограммовую опухоль. Анализы подтвердили, что это липосаркома — редкий вид рака, которые развивается в жировых тканях.

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