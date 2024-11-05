Адвокат рассказал о жизни бывшего министра ДНР Стрелкова в колонии

Экс-министр ДНР Стрелков отказался от участия в слушаниях в Верховном суде РФ

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) решил не участвовать в слушаниях по рассмотрению кассационной жалобы на приговор, которые состоятся в Верховном суде России 6 ноября. Об этом «Газете.Ru» сообщил его адвокат Александр Молохов.

По его словам, Стрелков, чтобы избежать утомительного этапирования в Москву, не будет присутствовать при рассмотрении жалобы. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Адвокат рассказал, что экс-министр чувствует себя нормально, состояние здоровья у него удовлетворительное. Он получил от родственников передачу с теплыми вещами, регулярно с ними созванивается, а на следующей неделе к нему приедет супруга на долгосрочное свидание.

26 сентября сообщалось, что Стрелков открестился от попыток попасть в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отбывает наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка Кировской области.

В январе экс-министра обороны ДНР приговорили к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Сам он вину по делу не признает.