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19:43, 5 ноября 2024Силовые структуры

Адвокат рассказал о жизни бывшего министра ДНР Стрелкова в колонии

Экс-министр ДНР Стрелков отказался от участия в слушаниях в Верховном суде РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Игорь Стрелков (Игорь Гиркин)

Игорь Стрелков (Игорь Гиркин). Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) решил не участвовать в слушаниях по рассмотрению кассационной жалобы на приговор, которые состоятся в Верховном суде России 6 ноября. Об этом «Газете.Ru» сообщил его адвокат Александр Молохов.

По его словам, Стрелков, чтобы избежать утомительного этапирования в Москву, не будет присутствовать при рассмотрении жалобы. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Адвокат рассказал, что экс-министр чувствует себя нормально, состояние здоровья у него удовлетворительное. Он получил от родственников передачу с теплыми вещами, регулярно с ними созванивается, а на следующей неделе к нему приедет супруга на долгосрочное свидание.

26 сентября сообщалось, что Стрелков открестился от попыток попасть в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отбывает наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка Кировской области.

В январе экс-министра обороны ДНР приговорили к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Сам он вину по делу не признает.

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