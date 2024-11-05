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23:40, 5 ноября 2024Спорт

Аршавин рассказал об отношении к женскому футболу

Андрей Аршавин заявил, что негативно относится к женскому футболу
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Андрей Аршавин рассказал о негативном отношении к женскому футболу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я не тот фанатичный папа, который считал, что дети должны играть в футбол. Например, мой сын Артем далек от футбола. Яна что-то пинала, но к женскому футболу я отношусь негативно», — заявил обладатель Кубка УЕФА в составе питерского «Зенита».

Также Аршавин рассказал, что один из его сыновей, Арсений, пошел по стопам отца и сейчас занимается в академии московского «Спартака». Экс-футболист сборной России отметил, что если сын не станет играть на профессиональном уровне, то это его не расстроит.

Ранее Аршавин объяснил малое количество российских футболистов в Европе. «Может быть, в девяностых годах уезжали часто, потому что это было обусловлено финансовой составляющей, так как за границей больше платили. Сейчас же наши клубы конкурентоспособны, и лучшие игроки зарабатывают здесь больше, у них меньше мотивации уезжать», — заявил бывший футболист.

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