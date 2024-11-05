Бывшего тренера «Зенита» приняли за русского шпиона в Чехии

Экс-тренер «Зенита» Петржела заявил, что его приняли за русского шпиона в Чехии

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что его приняли за русского шпиона в Чехии. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что причиной стало его несогласие с высказываниями олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека о России. «Все, что говорит Гашек, — это ненормально. В Чехии одни поддерживают его мнение, другие — меньше. Но я такое не говорю и никогда не скажу о российских спортсменах», — поделился мнением экс-тренер сине-бело-голубых.

Петржела тренировал «Зенит» с 2003-го по 2006-й. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги уйти в отставку из-за позиции по России.