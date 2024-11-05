Le Correspondant: у Хелиф имеются генетическое отклонение, микропенис и яички

Гендерный скандал с участием алжирской боксерши Иман Хелиф, которая стала чемпионкой Олимпийских игр 2024, получил новый виток. Французское издание Le Correspondant выпустило статью с медицинскими показателями спортсменки, которые якобы подтверждают, что она является мужчиной.

Основная часть медицинских данных Хелиф в статье приведена со слов автора Джаффар Айт Аудиа без подобающих такому расследованию доказательств. Имеется только скриншот медицинского заключения в котором сказано о наличии у Иман микропениса, яичек и об отсутствии матки. Из документа также следует, что у представительницы Алжира дефицит 5-альфа-редуктазы 2-го типа. Это врожденная аномалия, влияющая на половое развитие. Дети, рожденные с дефицитом 5-альфа-редуктазы, обладают биологическими признаками женщины при рождении, но генетически они ближе к мужчинам.

Наличие мужской хромосомы и дисквалификация Хелиф

Раньше Хелиф обвиняли в том, что у нее есть мужская Y-хромосома, а значит, спортсменка не может принимать участия в женских соревнованиях. Но само по себе наличие Y-хромосомы не делает носителя мужчиной и не дает физических преимуществ. Изначальный перевес над соперницами возникает только при повышенном тестостероне. Если он повышен, то на усмотрение организаторов соревнований спортсменку могут попросить пройти курс терапии, который снижает уровень тестостерона. Именно это в свое время произошло с двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров Кастер Семеней.

В прошлом Международная ассоциация легкоатлетических федераций использовала меня в качестве подопытной морской свинки, чтобы проверить, как лекарства, которые они заставляли меня принимать, влияют на уровень тестостерона Кастер Семеня двукратная олимпийская чемпионка

В 2023 году Хелиф была дисквалифицирована перед финальным боем чемпионата мира. Основанием стали тесты, которые выявили в генотипе спортсменки мужскую Y-хромосому. При этом проверка пола на XY-хромосомы была отменена в спорте в 1990-х. Стандарт допуска к женским стартам включает в себя только тестирование на уровень тестостерона. Тот чемпионат мира проводился под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA).

Почему Хелиф попала на Олимпиаду?

Гормональное исследование Хелиф, которое приводится в статье Le Correspondant, выявило высокий уровень тестостерона, ее показатель якобы превышает максимальный для девушек почти в пять раз — 14,7 нмоль/л против 3 нмоль/л. Несмотря на это и на дисквалификацию со стороны IBA, Хелиф смогла принять участие в Олимпийских играх-2024. Согласно статье Le Correspondant, член МОК из Алжира и друг Томаса Баха Мустафа Берраф пролоббировал участие Хелиф в Олимпиаде благодаря связям на самом высоком уровне. Алжирская спортсменка поехала в Париж и выиграла золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов.

Обсуждения гендерной принадлежности Хелиф активно велись и во время самой Олимпиады. Спортсменка подвергалась жесткой критике со стороны соперниц и некоторых чиновников от спорта. Так, специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин и девочек Реем Алсалем выражала обеспокоенность участием Хелиф в Играх. По ее мнению, это угрожало физическому здоровью других спортсменок.

Однако, по данным GLAAD и InterACT, Хелиф — женщина, которая не является трансгендером и не идентифицирует себя как интерсекс. Она имеет нарушение полового развития (DSD). Это означает, что хотя она и родилась женщиной, у нее тем не менее могут быть хромосомы XY. По данным OOН, доля таких людей на планете составляет до 1,7 процента. Отмечается, что женщины с ХY-хромосомами могут вести полноценный образ жизни и рожать детей.

Реакция спортивного сообщества на новый виток скандала с Хелиф

Очередной виток скандала с участием Хелиф снова заставил рассуждать спортивную общественность о том, насколько справедливой была ее победа на Олимпийских играх. Известный британский журналист Пирс Морган призвал лишить алжирскую спортсменку золотой медали. Солидарна с ним и восемнадцатикратная победительница турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова.

Иман, возможно, была воспитана как женщина, но Хелиф — биологический мужчина, и ее не следовало допускать до боксерского турнира на Олимпийских играх Мартина Навратилова чемпионка турниров серии «Большого шлема» по теннису

Международный олимпийский комитет и его президент Томас Бах ситуацию пока никак не комментировали. Именно от их решения будет зависеть, сохранит ли за собой Хелиф золотую медаль парижских Игр или лишится ее. Дальнейшая спортивная судьба Иман тоже пока под вопросом — будет ли она допущена до следующих крупных международных турниров.