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14:22, 5 ноября 2024Спорт

Джокович снялся с Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andy Wong / AP

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) за 2024 год. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Джокович заявил, что причиной стала продолжающаяся травма. Он принес извинения болельщикам, которые хотели увидеть его на турнире. «Желаю всем игрокам великолепного турнира. Скоро увидимся», — подытожил теннисист.

Джокович является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. На его счету 24 победы. Также он является обладателем «Золотого шлема», которая присуждается за победу на всех турнирах «Большого шлема» и за олимпийское золото.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь теннисистов, показавших лучшие результаты в текущем году. Турнир состоится с 10 по 17 ноября в итальянском Турине.

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