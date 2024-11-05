Сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы

Сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) за 2024 год. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Джокович заявил, что причиной стала продолжающаяся травма. Он принес извинения болельщикам, которые хотели увидеть его на турнире. «Желаю всем игрокам великолепного турнира. Скоро увидимся», — подытожил теннисист.

Джокович является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. На его счету 24 победы. Также он является обладателем «Золотого шлема», которая присуждается за победу на всех турнирах «Большого шлема» и за олимпийское золото.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь теннисистов, показавших лучшие результаты в текущем году. Турнир состоится с 10 по 17 ноября в итальянском Турине.