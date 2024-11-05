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17:39, 5 ноября 2024Спорт

Фанаты кинули свиную голову на поле в матче чемпионата Бразилии

Фанаты «Коринтианса» кинули свиную голову в игрока «Палмейраса» Рафаэла Вейгу
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Фанаты кинули свиную голову на поле в матче чемпионата Бразилии. Об этом пишет Globo.

Инцидент произошел во втором тайме встречи между «Коринтиансом» и «Палмейрасом» (2:0). Свиная голова была брошена в сторону футболиста «Палмейраса» Рафаэла Вейгу, когда тот подавал угловой.

«Я чуть не сломал ногу, когда выбивал свиную голову за пределы поля. Подумал, что это подушка или что-то в этом роде», — заявил еще один игрок «Палмейрса» Юри Алберто, который ранее выступал за питерский «Зенит».

Из-за инцидента были задержаны двое фанатов «Коринтианса». Они отрицали причастность к произошедшему и позднее были отпущены из-за неимения доказательств вины.

Ранее футбольный фанат сломал 20-летней туристке челюсть на улице в Австралии. Туристка отметила, что теперь у нее три пластины в челюсти, ей пришлось отложить поездку на восточное побережье Австралии и она больше не чувствует себя в безопасности, выходя из дома в Мельбурне.

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