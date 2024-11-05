Фанаты «Коринтианса» кинули свиную голову в игрока «Палмейраса» Рафаэла Вейгу

Фанаты кинули свиную голову на поле в матче чемпионата Бразилии. Об этом пишет Globo.

Инцидент произошел во втором тайме встречи между «Коринтиансом» и «Палмейрасом» (2:0). Свиная голова была брошена в сторону футболиста «Палмейраса» Рафаэла Вейгу, когда тот подавал угловой.

«Я чуть не сломал ногу, когда выбивал свиную голову за пределы поля. Подумал, что это подушка или что-то в этом роде», — заявил еще один игрок «Палмейрса» Юри Алберто, который ранее выступал за питерский «Зенит».

Из-за инцидента были задержаны двое фанатов «Коринтианса». Они отрицали причастность к произошедшему и позднее были отпущены из-за неимения доказательств вины.

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