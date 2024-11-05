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18:47, 5 ноября 2024Спорт

Хоккеист «Металлурга» умер после драки в пабе

Хоккеист абаканского «Металлурга» Артем Торточаков умер после драки в пабе
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Торточаков

Артем Торточаков. Фото: страница «ХК «Металлург» Абаза» во «ВКонтакте»

Хоккеист абаканского «Металлурга» Артем Торточаков умер после драки в пабе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на 3 ноября у Торточакова случился конфликт с 25-летним мужчиной, в результате которого хоккеист получил несколько ударов руками и ногами по голове. Спортсмена госпитализировали с черепно-мозговой травмой, но спасти не смогли.

«В мире хакасского хоккея наступил день траура. 3 ноября 2024 ушел из жизни Торточаков Артем Андреевич. Он был не просто игроком, он был душой нашего клуба», — указано в сообщении «Металлурга» из Абакана.

Ранее стало известно, что подозреваемого в избиении хоккеиста задержали.

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