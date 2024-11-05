Китай анонсировал показ нового истребителя-невидимки

КНР представит новый истребитель-невидимку J-35A на авиасалоне в Чжухае

Китайская народная республика (КНР) представит новый истребитель-невидимку J-35A на авиасалоне в Чжухае, который пройдет с 12 по 17 ноября. Показ новой техники анонсировал представитель отдела оснащения ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ню Вэньбо, его слова приводит Центральное телевидение Китая (ЦТК).

«Многоцелевой истребитель-невидимка среднего размера J-35A будет представлен на 15-й выставке Airshow China», — сказал Вэньбо.

Военный эксперт Ли Ли подчеркнул, что после этого Китай будет обладать сразу двумя невидимыми истребителями — J-20 и J-35A. По его словам, это «делает Китай второй страной в мире, оснащенной одновременно двумя стелс-истребителями, после ВВС США».

Ранее на учениях в Китае заметили легкий танк Type 15 с антидроновым экраном для защиты верхней полусферы башни.