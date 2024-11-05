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18:51, 5 ноября 2024Мир

МИД России заявил о потере Западом веры в возможность Украины переломить ситуацию

Вершинин: Запад начинает терять веру в возможности Украины переломить ситуацию
Семен Александров (редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Запад начинает терять веру в возможности Украины переломить ситуацию. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью «Ленте.ру».

Дипломат отметил, что в последние месяцы западные члены Совета Безопасности ООН не запрашивали заседания по Украине из-за начатой Вооруженными силами Украины (ВСУ) «безрассудной атаки на Курскую область, в ходе которой киевский режим не только совершил множество чудовищных преступлений, но и понес огромные потери».

По его словам, из-за этого провала фронт украинской армии на восточном направлении «окончательно посыпался». «Запад начинает терять веру в возможности киевского режима переломить ситуацию, постепенно готовясь к сворачиванию "проекта Украина"», — подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

Ранее директор программы национальной стратегии Института ответственного государственного управления имени Квинси Джордж Биб предсказал, что Украину ждет разгром на фронте вне зависимости от исхода президентских выборов в США.

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