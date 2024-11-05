Миранчук рассказал о помощи от украинского одноклубника

Алексей Миранчук заявил, что украинец Малиновский помог ему в «Аталанте»

Полузащитник сборной России и американской «Атланты» Алексей Миранчук рассказал, как украинский футболист Руслан Малиновский помог ему после перехода в итальянскую «Аталанту». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Миранчук заявил, что Малиновский был первым человеком, который помог ему адаптироваться и влиться в новый коллектив, за что выразил украинцу большую благодарность. «Если даже представить ситуацию, что мы бы сейчас увиделись и не пожали друг другу руку, то моя благодарность ему не стала бы меньше», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» удалила пост в социальных сетях, посвященный Миранчуку, после критики по стороны Малиновского. Украинец написал под постом «позор» на итальянском языке.

Малиновский выступал за «Аталанту» с 2019 по 2023 год. Миранчук играл за итальянцев с сентября 2020-го до лета 2024 года.