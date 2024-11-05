Новый глава Минобороны Израиля обозначил главные цели войны

Глава Минобороны Израиля Кац рассказал о главных целях войны

Новый глава Минобороны Израиля Исраэль Кац в качестве главных целей войны обозначил возвращение всех заложников в секторе Газа, а также разгром палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Мы будем работать вместе, чтобы прийти к победе над врагом и достичь целей войны: вернуть всех заложников , уничтожить ХАМАС в секторе Газа, разгромить "Хезболлу" в Ливане», — написал он.

Также, по его словам, еврейское государство намерено заниматься сдерживанием агрессии Ирана и добиться безопасного возвращения жителей севера и юга в свои дома.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта и назначил на эту должность главу МИД Исраэля Каца. После этого в Тель-Авиве протестующие против данного решения израильтяне вышли на шоссе Аялон, где заблокировали движение. Кроме того, некоторые начали устраивать поджоги.