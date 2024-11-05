Российские банки запустили «комбо-вклады» со ставками выше 25 процентов

Ряд российских банков запустили «комбо-вклады» со ставками до 28 процентов

Ряд крупных российских банков запустил «комбо-вклады» (комбинированные вклады) со ставками выше 25 процентов годовых. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на участников рынка.

О доступности вкладов с очень высокими процентными ставками, в частности, сообщили в пресс-службе ВТБ. Руководство этого банка повысило доходность по депозитам с программой долгосрочных сбережений (ПДС) до 28 процентов годовых еще в конце октября 2024 года. В свою очередь, в Газпромбанке повысили планку по подобным продуктам до 26 процентов, хотя еще в сентябре доходность по таким депозитам в финансовой организации составляла 23 процента.

Управляющий директор АКРА Валерий Пивень назвал практику комбинирования вкладов распространенным явлением. Она может касаться не только пенсионных накоплений, но и брокерских продуктов. Главный аналитик портала «Банки.ру» отметил, что при помощи подобной стратегии российские финансовые организации пытаются привлечь дополнительные средства в рамках ПДС. В этом плане банки вправе продолжать повышать процентные ставки по таким вкладам даже после смягчения денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). Однако максимальные ставки зачастую предоставляются клиентам на минимальные сроки, резюмировал эксперт.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках поднялась до 20,17 процента годовых по итогам третьей декады октября. В первой и во второй показатель находился на уровнях в 19,78 и 19,66 процента соответственно. Однако после повышения ключевой ставки регулятора до рекордной отметки в 21 процент доходность по вкладам в финансовых организациях также потянулась вверх.