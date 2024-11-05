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18:49, 5 ноября 2024Россия

Стало известно о возможном появлении в России женщины-губернатора

«Коммерсантъ»: ЕАО может возглавить сотрудница «Защитников Отечества» Костюк
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Еврейскую автономную область (ЕАО) может возглавить сотрудница «Защитников Отечества» Мария Костюк, таким образом в России появится женщина-губернатор. О возможном назначении Костюк стало известно из публикации издания «Коммерсантъ».

Сообщается, что Костюк может прийти на смену действующему главе ЕАО Ростиславу Гольдштейну, который, согласно данным источников «Ведомостей», перейдет на пост главы Коми вместо Владимира Уйбы.

Ни Ростислав Гольдштейн, ни Мария Костюк не комментировали сообщения изданий, написавших об их новых назначениях. Известно, что чиновница из фонта «Защитники Отечества», чье появление на посту главы ЕАО предрекает «Коммерсантъ», ранее работала помощником Голтдштейна, а позже возглавляла правительство автономной области. Ее сын участвовал в спецоперации на Украине и посмертно получил звание героя России за уничтожение нескольких десятков солдат противника.

Об отставке Владимира Уйбы с поста главы Коми стало известно сегодня, 5 ноября. Чиновник записал обращение к жителям Коми, в котором сообщил, что президент России Владимир Путин поручил ему новый фронт работ, уже на федеральном уровне.

ЖЗЛ
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