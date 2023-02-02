Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:29, 2 февраля 2023Россия

Власти региона России заявили об уничтожении сыном чиновницы десятков солдат ВСУ

Сын вице-премьера ЕАО стал Героем России за уничтожение нескольких десятков солдат ВСУ
Президент РФ Владимир Путин беседует с Марией Костюк

Президент РФ Владимир Путин беседует с Марией Костюк. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Сын вице-премьера Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк Андрей Ковтун стал Героем России посмертно за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили агентству в российском регионе, в ходе участия в СВО Ковтун лично уничтожил несколько десятков солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда прикрывал боевой машиной пехоты российскую разведывательную группу. Во время боя Ковтун получил осколочные ранения и скончался.

Зампред правительства ЕАО Костюк участвовала во встрече матерей российских военнослужащих с президентом России Владимиром Путиным. Там чиновница рассказала президенту о гибели своего сына.

По словам Костюк, ее 26-летний сын Андрей Ковтун находился в зоне боевых действий с самого начала спецоперации. 10 августа он отправился на помощь разведывательной группе, попавшей в засаду в районе села Спорное Донецкой народной республики и погиб. У мужчины остались жена и сын.

Ранее в Минобороны России рассказали об уничтожившем двадцать бойцов ВСУ артиллеристе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Российские войска перешли в контрнаступление под Кременной
Модель своими руками сделала из сумок наряд и восхитила зрителей
Политолог рассказала о важности восстановления инфраструктуры новых регионов
В России подорожала сантехника
Россиянка избила супруга и переехала его на машине
Глава Пентагона не подтвердил отправку Украине истребителей США
Россиян предупредили о новом способе обмана через WhatsApp
Постоянно усталым россиянам дали неочевидный совет
Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
В России рассказали о характеристиках южнокорейской «ракеты-монстра»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.