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15:20, 5 ноября 2024Спорт

Стало известно о возможности для Капризова стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Журналист Фридман: Капризов может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Slocum / AP

Журналист Эллиотт Фридман поделился мнением о том, что россиянин Кирилл Капризов может стать самым высокооплачиваемым игроком в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Sportsnet.

Фридман заявил, что зарплата Капризова будет на уровне Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс» (775 тысяч евро в год) и Леона Драйзайтля. «Он станет одним из самых дорогих игроков в лиге», — посчитал журналист.

2 ноября Капризов единолично возглавил список лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На его счету 21 очко в 10 играх (7 заброшенных шайб и 14 ассистов). Кроме того, он установил новый рекорд «Миннесоты» по числу матчей с тремя и более очками.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.

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