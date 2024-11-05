В ФБР высказались об угрозах минирования избирательных участков

ФБР: угрозы минирования избирательных участков в США не заслуживают доверия

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что ранее поступившие угрозы минирования избирательных участков в США не заслуживают доверия, и без каких-либо доказательств заявило, что они якобы приходят с российских доменов электронной почты. Об этом пишет РИА Новости.

«Многие из них, по-видимому, исходят из российских доменов электронной почты», — утверждается в заявлении. При этом каких-либо доказательств о причастности России бюро не предоставило.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США «постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается». Дипломат подчеркнула, что Москва отвергает подобные обвинения американских спецслужб.