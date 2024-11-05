Захарова указала на заведенную США шарманку о вмешательстве в выборы

Захарова: США постоянно заводят шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается

США постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе 21-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас весь мир замер на самом деле не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Американские спецслужбы обвинили опять Россию и другие страны, что они якобы распространяют ложь об американских выборах», — сказала дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва отвергает обвинения спецслужб США о вмешательстве в выборы.

Ранее Захарова отметила, что обвинения во вмешательстве России и других государств в ход американских выборов звучат даже чаще гимна США. По ее словам, США просто любят, когда в их выборы вмешиваются, тогда как сам Вашингтон позволяет себе вмешиваться в чужие выборы.