Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:50, 27 октября 2024Мир

Захарова высмеяла постоянные обвинения во вмешательстве в американские выборы

Захарова: обвинения во вмешательстве в американские выборы звучат чаще гимна США

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Обвинения во вмешательстве России и других государств в ход американских выборов звучат даже чаще гимна США. С таким заявлением на своем канале в Telegram выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В новейшей истории обвинения во вмешательстве других стран в американские выборы звучат от Вашингтона чаще собственного гимна», — написала дипломат.

По словам Захаровой, США «просто любят, когда в их выборы вмешиваются», тогда как сам Вашингтон позволяет себе вмешиваться в чужие выборы. «Эдакий электоральный свинг», — сыронизировала она.

Ранее агентство Reuters выяснило, что связанная с Тегераном группа иранских хакеров взломала почту американского бизнесмена и кандидата в президенты США Дональда Трампа и пересылала адресованные ему письма его политическим конкурентам из Демократической партии и независимым журналистам.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Десять процентов страны оккупированы Россией». Премьер Грузии рассказал о дипотношениях с Москвой

      В России высказались о возвращении к границам 2022 года ради переговоров с Украиной

      В Германии назвали последствия помощи Запада Украине

      Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал российский футбол

      В Москве у женщины случился инсульт в кабине башенного крана

      На Западе усомнились в возможности Трампа завершить конфликт на Украине

      Выросло число пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае

      Двоих сбежавших из исправительного центра в Забайкальском крае задержали

      Неизвестные обстреляли машину экс-президента Боливии

      Названа предварительная причина крушения самолета Ан-2 в Ставропольском крае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше