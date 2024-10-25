Вмешательство Ирана в американские выборы раскрыли

Reuters: иранские хакеры пересылали взломанную почту Трампа его конкурентам

Связанная с Тегераном группа иранских хакеров взломала почту американского бизнесмена и кандидата в президенты США Дональда Трампа. О результатах журналистского расследования сообщает Reuters.

Как указывает агентство, работающие на иранские власти хакеры пересылали адресованные Трампу письма его политическим конкурентам из Демократической партии и независимым журналистам.

«Действия хакеров, отслеживаемые Reuters, дают редкую возможность изучить операции [Тегерана] по вмешательству в выборы. Они демонстрируют, что Иран по-прежнему полон решимости вмешиваться в выборы», — пишет издание.

Ранее миссия Ирана в ООН выступила с обращением, что Тегеран не вмешивался в американские выборы и мотивов для этого не имеет.