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13:40, 25 октября 2024Мир

Вмешательство Ирана в американские выборы раскрыли

Reuters: иранские хакеры пересылали взломанную почту Трампа его конкурентам

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Связанная с Тегераном группа иранских хакеров взломала почту американского бизнесмена и кандидата в президенты США Дональда Трампа. О результатах журналистского расследования сообщает Reuters.

Как указывает агентство, работающие на иранские власти хакеры пересылали адресованные Трампу письма его политическим конкурентам из Демократической партии и независимым журналистам.

«Действия хакеров, отслеживаемые Reuters, дают редкую возможность изучить операции [Тегерана] по вмешательству в выборы. Они демонстрируют, что Иран по-прежнему полон решимости вмешиваться в выборы», — пишет издание.

Ранее миссия Ирана в ООН выступила с обращением, что Тегеран не вмешивался в американские выборы и мотивов для этого не имеет.

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      Виктория Кондратьева
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