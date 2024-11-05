Захарова назвала выборы президента Молдавии недемократическими

Захарова заявила, что в Молдавии прошли самые недемократические выборы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала прошедшие в Молдавии выборы президента. По ее словам, это были самые недемократические выборы за всю историю республики, говорится в комментарии на сайте дипведомства.

«Это была самая недемократическая избирательная кампания за все годы молдавской независимости. Ее отличительными чертами стали беспрецедентные репрессии властей в отношении оппозиции и независимых СМИ, прежде всего русскоязычных», — посетовала Захарова.

Также дипломат заявил о «неприкрытом вмешательстве стран Запада в электоральный процесс и масштабном применении властями административного ресурса». По словам Захаровой, победу Майе Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада. При этом большинство жителей самой Молдавии, по сути, вынесли вотум недоверия действующему президенту.

После обработки 100 процентов протоколов с участков лидирует во втором туре выборов президента Молдавии Санду с 55,33 процента голосов. У кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 44,67 процента.

Ранее экс-премьер Молдавии, кандидат в президенты на первом туре от партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев заявил, что победу на выборах президента Молдавии Майе Санду нарисовали за счет манипуляций голосами диаспоры.

В свою очередь, в ОБСЕ заявили, что во время второго тура президентских выборов в Молдавии Майя Санду продолжала пользоваться выгодой, извлекаемой из злоупотребления государственными ресурсами, но не так значительно, как в первом.