Захарова рассказала об открытости России к дружественным отношениям с Молдавией

Захарова: Москва всегда была открыта к дружественным отношениям с Кишиневом

Россия, несмотря на политику нынешнего президента Молдавии Майи Санду, была открыта к дружественным отношениям с Кишиневом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе 21-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы всегда были открыты к дружественным, взаимоуважительным, партнерским, самым тесным отношениям с гражданами Молдавии, с этой страной», — заявила Захарова.

По ее словам, Россия и Молдавия множество лет были вместе в силу исторических причин, а в силу географии отношения выгодны и Москве и Кишиневу.

Ранее Захарова заявила, что власти Молдавии переиначивают язык своей страны в пользу Румынии так, что их действия не смог бы представить даже автор романа-антиутопии «1984» Джордж Оруэлл.