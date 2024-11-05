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18:51, 5 ноября 2024Бывший СССР

В МИД России сравнили Молдавию с антиутопиями Оруэлла

Захарова сравнила действия властей Молдавии с антиутопиями Оруэлла
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Власти Молдавии переиначивают язык своей страны в пользу Румынии так, что их действия не смог бы представить даже автор романа-антиутопии «1984» Джордж Оруэлл. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе 21-го ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Захаровой, новейшая история не знает примеров, когда людей переназывали другой национальностью и лишали их возможности называть свой родной язык своим родным языком.

«Вот так, чтобы переиначивать название языка в пользу другого государства, несмотря на то, что этот самый молдавский язык древнее, чем румынский, такого просто, мне кажется, даже Оруэлл не придумал», — сказала она.

В июне 2024 года Захарова также сравнивала запрет на использование русского языка на Украине с антиутопическими романами Джорджа Оруэлла. По ее словам, происходящее на территории Украины напоминает сюжеты художественных фильмов о людях будущего, «которые станут жертвами либеральной вседозволенности».

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