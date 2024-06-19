Захарова сравнила запрет русского языка на Украине с романами Оруэлла

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила ситуацию на Украине и запрет на использование русского языка в стране с антиутопическими романами Джорджа Оруэлла. Запись опубликована на YouTube-канале ведомства.

«Сейчас последователи Бандеры и Шухевича (лидеры «Организации украинских националистов» и «Украинской повстанческой армии», запрещенные в России экстремистские организации) намерены контролировать даже личное общение [на русском языке]. Ну это, мне кажется, Шухевичу и Бандере было не под силу. Только Оруэлл такое описывал в своих романах», — заявила Захарова.

По ее словам, происходящее на территории Украины напоминает сюжеты художественных фильмов о людях будущего, «которые станут жертвами либеральной вседозволенности».

Ранее Захарова обвинила страны Запада в намерении превратить Украину в колонию для обслуживания собственных интересов. «[Коллективному Западу] абсолютно неинтересна судьба ни Украины, ни украинского народа, ни промышленности, ни экономики, ни сельского хозяйства», — отметила Захарова.