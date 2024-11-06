Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:52, 6 ноября 2024Россия

Американист раскритиковал «российскую трампоманию»

Политолог Синельников-Оришак назвал позорной «российскую трампоманию»
Анастасия Волова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в интервью «Ридусу» прокомментировал предпочтение россиянами кандидата на роль главы американского государства от Республиканской партии Дональда Трампа кандидату от Демократической партии США Камале Харрис.

«Я, конечно, понимаю, что всем хочется мира. Ведь Трамп, напомню, обещал остановить украинский конфликт. Но вся наша российская трампомания, если честно, выглядит странно. На мой взгляд, это позорное явление», — заявил он.

По его словам, Трамп и бывший российский чиновник Анатолий Чубайс являются представителями одного психотипа с похожими экономическими воззрениями: жесткая конкуренция в обществе на грани социопатии, минимум социальной поддержки и твердое убеждение, что человек рожден для того для того, чтобы грести исключительно под себя и плевать на всех остальных.

По данным опроса ВЦИОМ, если бы у граждан России был выбор, за кого отдать голос на президентских выборах в США, относительное большинство из них (37 процентов) проголосовало бы за бывшего американского лидера Дональда Трампа. И только 8 процентов поддержали бы кандидатуру Камалы Харрис.

По предварительным данным Fox News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. Сам Трамп уже объявил о своей победе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы говорим о недружественной стране». В Кремле порассуждали о победе Трампа и возможных поздравлениях

      Победа Трампа — главная тема в мире прямо сейчас. Что о ней думают на Западе и как она повлияет на ситуацию в мире?

      Американист раскритиковал «российскую трампоманию»

      Россияне стали массово ездить в Европу

      Европу предупредили о последствиях «избавления» от российского газа

      Известный демократ описал победу Трампа фразой «нам надрали зад»

      Путин назвал влияющий на освоение российской Арктики фактор

      Предсказано будущее цен на аренду квартир в России

      Против обстрелявших магазин в Курской области украинских боевиков возбудили дело

      Американист назвал три причины поражения Харрис на выборах президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше