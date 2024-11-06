Американист раскритиковал «российскую трампоманию»

Политолог Синельников-Оришак назвал позорной «российскую трампоманию»

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в интервью «Ридусу» прокомментировал предпочтение россиянами кандидата на роль главы американского государства от Республиканской партии Дональда Трампа кандидату от Демократической партии США Камале Харрис.

«Я, конечно, понимаю, что всем хочется мира. Ведь Трамп, напомню, обещал остановить украинский конфликт. Но вся наша российская трампомания, если честно, выглядит странно. На мой взгляд, это позорное явление», — заявил он.

По его словам, Трамп и бывший российский чиновник Анатолий Чубайс являются представителями одного психотипа с похожими экономическими воззрениями: жесткая конкуренция в обществе на грани социопатии, минимум социальной поддержки и твердое убеждение, что человек рожден для того для того, чтобы грести исключительно под себя и плевать на всех остальных.

По данным опроса ВЦИОМ, если бы у граждан России был выбор, за кого отдать голос на президентских выборах в США, относительное большинство из них (37 процентов) проголосовало бы за бывшего американского лидера Дональда Трампа. И только 8 процентов поддержали бы кандидатуру Камалы Харрис.

По предварительным данным Fox News, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. Сам Трамп уже объявил о своей победе.