Бывший футболист ЦСКА сравнил Москву с Манчестером

Бывший футболист ЦСКА Тошич заявил, что Москва чище и интереснее Манчестера

Бывший футболист ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич сравнил Москву с Манчестером. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок отметил, что Москва чище и интереснее. «Манчестер — грязный город, постоянно дождь, особо нет интересных мест. Прекрасный стадион, база — условия для футбола топовые», — заявил Тошич.

Сербский игрок добавил, что в Москве сразу почувствовал себя как дома. «Был сербский ресторан, где все спортсмены собирались. Вообще не чувствовал ностальгии по Белграду», — заявил полузащитник.

Тошич играл за «Манчестер Юнайтед» с 2009 по 2010 год и стал с командой чемпионом Англии. В ЦСКА серб выступал с 2010 по 2017 год, в его активе три победы в РПЛ и две — в Кубке России.