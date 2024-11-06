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15:28, 6 ноября 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала упражнение для снятия напряжения в шее

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: GMB Fitness / Unsplash

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала упражнение, которое поможет снять напряжение в шее. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметила, что это упражнение не требует специального оборудования, а выполнять его можно в любую свободную минуту. «Для начала следует наклонить голову немного вправо, стараясь приблизить ухо к плечу. Одновременно опустить левое плечо вниз и задержать его в таком положении несколько секунд. При этом продолжать дышать. После этого нужно повторить действия с противоположной стороной», — поделилась Бутова.

Тренер также рассказала о том, что может привести к возникновению боли в шее. «Например, долгое сидение за компьютером с постоянным напряжением в плечах, а также профессии, связанные с физической нагрузкой на руки (такие как парикмахер, мастер маникюра или фотограф)», — добавила Бутова.

Ранее Бутова назвала лучшее упражнение для здоровья коленей. Эксперт рекомендовала позу дерева из йоги.

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