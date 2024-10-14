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07:52, 14 октября 2024Спорт

Тренер назвала лучшее упражнение для здоровья коленей

Фото: Freepik

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала лучшее упражнение для здоровья коленей. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовала позу дерева из йоги. Для ее выполнения нужно встать на обе ноги, перенести вес тела на правую ногу, а левую поставить на носок, согнув в колене. Далее необходимо отвести левую ногу влево, поднять стопу согнутой ноги и упереться ею во внутреннюю поверхность бедра правой ноги. После этого следует поднять руки над головой и соединить ладони, затем опустить их до уровня груди.

Бутова заявила, что упражнение позволит избежать деформирования костей, скованности движений и болезненных ощущений. По ее словам, поза также укрепляет нижнюю часть тела и улучшает нервную систему.

Ранее профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов назвал лучший вид спорта для офисных работников, страдающих от боли в спине. Он заявил, что помочь должна северная ходьба.

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      Анастасия Борисова
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