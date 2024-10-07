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12:52, 7 октября 2024Спорт

Врач назвал лучший вид спорта для страдающих от боли в спине офисных работников

Фото: Unsplash

Профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов назвал лучший вид спорта для офисных работников, страдающих от боли в спине. Его слова приводит NEWS.Ru.

Он отметил, что от проблем со спиной поможет избавиться только движение. «Лучше всего — так называемая северная ходьба, которую ошибочно считают скандинавской. Это потрясающая вещь, и нужно будет широко внедрять ее в социальную группу офисных работников», — заявил врач.

Фролов добавил, что хроническая боль вызывает истощение гормона счастья, из-за чего может появиться невротическая депрессия. «Нужно работать со структурой. Нужно избавляться от очагов, от генератора боли. Таким образом удастся повысить и уровень мотивации, и психоэмоциональное состояние, и избавить пациента от этих сложностей», — заявил врач.

Ранее невролог, остеопат и мануальный терапевт Андрей Галкин назвал способ избавиться от вдовьего горба. По его мнению, для этого необходимо решить проблемы с напряжением и слабостью мышц шеи и спины.

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      Алексей Гусев
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